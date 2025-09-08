Netanyahu declara "guerra al terrorismo" tras tiroteo en Jerusalén

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Israel está inmerso en una "gran guerra contra el terrorismo" durante una visita al lugar del tiroteo en el norte de Jerusalén, donde dos atacantes palestinos mataron a seis personas e hirieron a doce el lunes por la mañana.

Netanyahu ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos. Los agresores, que abrieron fuego en una parada de autobús durante la hora pico, fueron neutralizados por un soldado israelí y un civil en el lugar, según la policía.

Netanyahu llegó aproximadamente dos horas después del incidente, que coincidió con una audiencia programada en su juicio por corrupción, la cual fue pospuesta debido a la situación de seguridad.

El primer ministro señaló que las fuerzas de seguridad israelíes están cercando las aldeas de origen de los atacantes, identificados como palestinos de Qatanna y Al-Qubeibah, al sureste de Ramallah. "Ahora estamos persiguiendo y cercando las aldeas de donde vinieron los terroristas", afirmó.

Además, Netanyahu subrayó la continuidad de la lucha en la Franja de Gaza, prometiendo la destrucción de Hamas y la liberación de los rehenes. Afirmó que las fuerzas israelíes han frustrado numerosos ataques, aunque lamentó que no se hubiera evitado el ocurrido esa mañana.

El tiroteo se produjo en una intersección clave en Jerusalén, en una carretera que conecta con asentamientos judíos en el este de la ciudad. Las imágenes del ataque mostraron a personas huyendo y un autobús con su parabrisas acribillado.

Hamas, aunque no reclamó responsabilidad por el ataque, lo celebró como una "respuesta natural" a lo que consideran crímenes de ocupación. Este tiroteo es el más mortífero desde un ataque en octubre de 2024 en Tel Aviv, que dejó siete muertos.

El conflicto en Gaza ha intensificado la violencia en la región, con un aumento en los ataques palestinos y en la violencia de los colonos israelíes contra palestinos. Según datos de la Oficina Humanitaria de la ONU, al menos 49 israelíes han sido asesinados por palestinos desde el inicio del conflicto en 2025, mientras que las fuerzas israelíes han abatido al menos 968 palestinos en el mismo período.