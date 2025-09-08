Leandro Augsburger y Martín Di Nenno logran un triunfo histórico en el P1 de Madrid

Leandro Augsburger y Martín Di Nenno dieron la campanada al vencer a los número uno del circuito, Agustín Tapia y Arturo Coello, en la final del P1 de Madrid. Con un marcador de 4-6, 6-3 y 6-4, la pareja argentina logró un hito sin precedentes en la historia de Premier Padel al eliminar, en el transcurso del torneo, a los números dos y tres del ranking.

El comienzo del encuentro fue equilibrado, con Tapia y Coello quebrando en el tercer juego. Sin embargo, Di Nenno y Augsburger respondieron rápidamente, empatando 2-2. El primer set se definió en favor de los favoritos gracias a un quiebre en el noveno game, finalizándolo 6-4. Los números uno lograron 16 winners, pero también registraron 16 errores no forzados, mientras que sus rivales sumaron 12 winners y 18 errores.

Como en semifinales, donde tuvieron que remontar, la dupla argentina corrigió errores y en el segundo set redujo de 18 a solo 7 las faltas no forzadas. Un quiebre en el octavo game les permitió llevar el partido al tercer set con un 6-3 a su favor.

En el set final, Augsburger y Di Nenno llevaron a los campeones a un terreno incómodo. Tapia y Coello, acostumbrados a dominar en los momentos decisivos, fueron superados por la intensidad y la determinación de sus oponentes. Un quiebre en el noveno juego selló el triunfo argentino con un 6-4, otorgándoles su primer título como pareja y el primer en el circuito para Augsburger, quien fue reconocido como la figura del partido.