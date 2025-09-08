Israel prohíbe la entrada a Ministras Españolas en respuesta a medidas de Sánchez

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, anunció este lunes la prohibición de entrada al país de la vicepresidenta y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, y de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Esta decisión se produce como represalia por las medidas adoptadas por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Saar acusó a Díaz, líder del partido ‘Sumar’, de aprovechar la debilidad política de Sánchez para implementar una agenda que califica de antiisraelí y antisemita. “España mantiene un antisemitismo institucionalizado”, afirmó en un comunicado.

El ministro israelí justificó la prohibición citando el apoyo de ambas ministras al boicot de productos israelíes y declaraciones que, según él, realizan sobre el carácter genocida del Estado israelí. Además, mencionó que Rego pidió a la Unión Europea romper vínculos con Israel y respaldó manifestaciones violentas contra un equipo israelí.

Saar advirtió que se tomarán “decisiones adicionales” en consulta con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y propuso llevar las declaraciones de funcionarios españoles a la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) para su evaluación.

Sánchez anunció el mismo día nuevas medidas contra Israel, que incluyen el embargo de armas, la prohibición de entrada a quienes se considere involucrados en el genocidio, y la negación del uso del espacio aéreo español para aeronaves de defensa israelíes. También se prohibirá la importación de productos procedentes de asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania.

La reciente campaña militar de Israel en la Franja de Gaza, en respuesta a los ataques de Hamas, ha sido calificada de genocidio por organismos internacionales. Desde el 7 de octubre, se han reportado más de 63,000 muertes en Gaza, según las autoridades locales controladas por Hamas, mientras que más de mil israelíes han fallecido y cientos han sido tomados como rehenes en el ataque inicial.