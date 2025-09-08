El recital de Lali y el polémico canto político que se volvió viral

Durante el recital de Lali Espósito, una parte significativa del público mostró su descontento cantando contra Javier Milei y el Gobierno, en un ambiente que se intensificó tras la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

El conflicto entre la cantante y el líder de La Libertad Avanza tiene sus raíces en agosto de 2023. Lali Espósito reaccionó en X (anteriormente Twitter) tras la victoria de Milei en las PASO, expresando: “Qué peligroso. Qué triste”. Este comentario generó un intenso debate en redes sociales, donde sus seguidores la apoyaron y detractores la criticaron.

La controversia escaló cuando Milei respondió, sugiriendo que artistas como Espósito solo comentaban sobre política porque “vivían de la teta del Estado”, avivando aún más el enfrentamiento.

El fin de semana, Lali ofreció un espectáculo vibrante, destacándose su interpretación de “Vencedores Vencidos” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, así como la presentación de su nuevo tema, “Payaso”. En particular, su actuación de “Fanático”, que aborda el odio y la violencia, captó la atención del público.

Durante la interpretación de esta canción, Lali realizó una pose que muchos asociaron a Karina Milei y un caso de supuestas coimas. Junto a sus bailarinas, hizo una señal de tres con los dedos, lo que generó revuelo en redes sociales y un vínculo con los audios filtrados de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El video de este momento se volvió viral, alimentando la controversia.