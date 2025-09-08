La dura confesión de Flor Vigna sobre su relación con Nico Occhiato

Flor Vigna se encuentra en el centro de la atención mediática tras sus polémicas declaraciones sobre su ruptura con Luciano Castro. En este contexto, ha resurfaced un archivo donde la actriz compartió el sufrimiento que vivió durante su relación con Nico Occhiato.

Vigna, quien ha estado arrojando duras críticas hacia Castro y su actual pareja, Griselda Siciliani, expresó en un livestream que su principal molestia son las deslealtades. "Lo que más me molesta son las zorras. Que me hables re bien y después, a solas con mi novio, te lo quieras llevar…", afirmó, refiriéndose a Siciliani.

La situación se amplió con las palabras de Vigna sobre Castro, quien la contactó mientras ella se encontraba en España. "La pasé re mal. La conversación fue en buenos términos, pero él está re loco. Ayúdenlo", declaró a medios durante una entrevista.

La relación de Vigna con Occhiato, que se extendió de 2014 a 2021, estuvo marcada por altibajos, pero su separación fue más amigable. Ambos han mantenido una cordial relación en público a pesar de sus recurrentes separaciones. Cuando Vigna inició un romance con Castro, sus comentarios sobre Occhiato no se hicieron esperar: "Él es súper seguro y me dejó siete veces. Estábamos en momentos diferentes de la vida", comentó la actriz.

Occhiato, por su parte, expresó que ambos intentaron mantener la relación a pesar de las diferencias. “No le estaba haciendo bien a ella, ni ella a mí, pero por amor lo intentábamos. Yo también lloraba, yo también la pasaba mal”, reveló.

Hoy en día, sus caminos profesionales han tomado rumbos distintos. Mientras Occhiato se enfoca en su exitosa carrera como conductor en televisión, Vigna avanza en su trayectoria musical y actoral, dejando atrás la tumultuosa fase de su relación con Castro.