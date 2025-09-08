Lamine Yamal confirmó con una prueba que su relación con Nicki Nicole sigue en pie

La selección española celebró su contundente victoria de 6-0 contra Turquía en las eliminatorias europeas con un incidente que captó la atención en redes sociales. El joven delantero Lamine Yamal se convirtió en el centro de atención tras un video grabado por su compañero Nico Williams, en el que desmintió rumores sobre una posible ruptura con la cantante Nicki Nicole.

En el video, publicado en la cuenta de Instagram de Williams, Yamal aparece sonriendo mientras mira su teléfono. Williams, en tono de broma, le pregunta por qué sonríe, a lo que Yamal responde mostrando una imagen de él junto a Nicki Nicole como fondo de pantalla, y envía un beso a la cámara. Williams acompañó la publicación con el mensaje "Mi chaval está in love", reforzando la idea de que su relación sigue fuerte.

Aunque Yamal no marcó en el partido, fue titular y contribuyó en el campo, consolidando el buen momento del equipo. Tras el encuentro, Lamine publicó una foto en Instagram en la que Nicki dio el primer "like", lo que volvió a encender rumores sobre su relación.

La pareja hizo pública su relación el 25 de agosto, cuando Yamal compartió una imagen de la celebración del cumpleaños número 25 de Nicki, donde aparecían tomados de la mano. Antes de este anuncio, su presencia en eventos como el 18 cumpleaños del futbolista y partidos del FC Barcelona había alimentado especulaciones.

Nicki, por su parte, organizó una celebración íntima en su Argentina natal tras hacer pública su relación. La fiesta tuvo lugar en una casa privada en Funes, cerca de Rosario, y se realizó a puerta cerrada para mantener la privacidad. Fotografías de los asistentes mostraron a la artista soplando las velitas de su pastel, rodeada de amigos, familiares y su mascota.

El evento, alejado de ostentaciones, tuvo decoraciones sencillas y comida de emprendimientos locales, creando un ambiente cálido y familiar. Las imágenes reflejaron la intimidad y la alegría de la celebración, destacando la conexión cercana con su círculo más íntimo.

a con bengalas y velas y fue la protagonista de las fotos que funcionaron como saludos del círculo cercano.