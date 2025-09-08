Papa o batata: ¿Cuál es mejor?

Batatas y Papas: Un Debate Nutricional Equilibrado

Las batatas han ganado popularidad en el ámbito de la alimentación saludable, asociándose a platos coloridos y “dietas limpias”. En contraste, la papa común, reconocida por sus preparaciones tradicionales, a menudo queda en segundo plano. Sin embargo, el estatus de las batatas como superalimento es objeto de debate.

Ambos tubérculos ofrecen beneficios nutricionales significativos, y recientes estudios sugieren que la clave para una alimentación saludable no radica solo en elegir uno o otro, sino en su integración en una dieta variada.

Beneficios de la Batata

Las batatas son ricas en antioxidantes, vitamina A y vitamina C. Una porción de 95 gramos puede aportar más del 100% de la ingesta diaria recomendada de vitamina A, esencial para la salud ocular y la prevención de enfermedades. Además, su mayor contenido de fibra (tres gramos por cada 100 gramos) favorece un índice glucémico más bajo, lo que ayuda a mantener estables los niveles de glucosa en sangre.

Un estudio reciente en la revista Nutrients confirmó que el consumo habitual de batata naranja mejora los niveles de vitamina A y la capacidad antioxidante en la dieta.

Ventajas de la Papa Común

Por su parte, la papa común es una buena fuente de potasio, vitamina C y vitamina B6, que desempeña un papel importante en la regulación de la presión arterial. Su contenido de almidón resistente beneficia la salud intestinal y ayuda a equilibrar la glucosa en sangre.

Nutrientes similares en ambos tubérculos se observan en macronutrientes y calorías: aproximadamente 92 calorías en la papa y 90 en la batata por cada 100 gramos. Cambiar uno por otro no impacta significativamente en la pérdida de peso.

Estudios apuntan a que el consumo de papa cocida sin piel está vinculado a mejoras en la salud cardiovascular, gracias a su alto contenido de potasio.

La Importancia del Método de Preparación

Según la Harvard T.H. Chan School of Public Health, la elección entre batata y papa debe basarse en necesidades nutricionales específicas. Ambos tubérculos pueden incluirse en una dieta equilibrada si se cocinan de manera saludable –hervidos, al vapor o asados–, y se evitan las frituras y productos ultraprocesados.

En conclusión, ni las batatas superan a las papas comunes en beneficios evidentes. Ambos alimentos pueden ser parte de una alimentación saludable, siempre que se priorice la preparación adecuada y una dieta equilibrada.