Aventura por tierra en Tucumám

El trekking se consolida como una actividad popular en Tucumán, una provincia conocida por su densa vegetación y climas frescos durante gran parte del año. El sitio AllTrails, que permite localizar senderos naturales a nivel local, ha publicado un ranking de los senderos mejor calificados en la región.

Circuito Puerta del Cielo - Funicular - Cuesta Vieja

El sendero más destacado es el Circuito Puerta del Cielo, que integra tres rutas: Puerta del Cielo, Funicular y Cuesta Vieja, obteniendo una calificación de 4.9 estrellas. Este recorrido circular tiene una longitud de 9.3 kilómetros y se estima que puede ser completado en menos de cuatro horas. Los caminantes pueden disfrutar de la biodiversidad de las Yungas en un entorno natural que incluye un ascenso por el sendero Puerta del Cielo, una visita al antiguo Funicular y un descenso por Cuesta Vieja.

Reserva Ecológica Horco Molle - Río Anta Yacu - Ciudad Universitaria

En segundo lugar, se encuentra el recorrido que abarca la Reserva Ecológica Horco Molle y áreas aledañas, con una calificación de 4.8 estrellas y un nivel de dificultad moderado. Este sendero, de 10 kilómetros, puede ser recorrido en aproximadamente dos horas y media. La mejor época para explorarlo es entre diciembre y abril, siendo adecuado para caminatas, ciclismo de montaña o carreras, ofreciendo vistas de la Sierra de San Javier y del entorno natural de la reserva.

Cascada Villa Nougués

Otro sendero destacado es el que lleva a la Cascada Villa Nougués, también calificado con 4.8 estrellas. Este trayecto de ocho kilómetros, que se recorre en unas tres horas y 20 minutos, comienza en la Escuela 348, ubicada cerca de San Miguel de Tucumán. Aunque el recorrido presenta una leve pendiente, el último tramo incluye un descenso notable hacia la cascada, lo que lo convierte en una opción desafiante para los amantes del trekking.

Estas rutas en Tucumán no solo ofrecen una experiencia de conexión con la naturaleza, sino que también reflejan el creciente interés por el senderismo en la región.