SanCor enfrenta su momento más crítico: trabajadores piden la quiebra para intentar preservar la empresa

Los trabajadores de SanCor votaron por unanimidad pedir la quiebra con continuidad de la explotación para preservar plantas y puestos de trabajo.

La cooperativa acumula sueldos impagos desde abril, aguinaldo y aportes sociales, con un pasivo laboral que supera los $14.000 millones y créditos preconcursales por $69.000 millones.

La producción está en mínimos históricos, procesando solo 50.000 litros diarios, con el 90% de las plantas paralizadas y pérdida de 500 empleos en un año.

El concurso preventivo abierto a comienzos de año no avanzó: SanCor no presentó plan de reestructuración ni negoció con acreedores.

Abogados de acreedores denunciaron falta de transparencia y causas penales, alertando que en caso de quiebra los trabajadores y productores podrían no cobrar.

Fundada en 1938, SanCor fue un emblema del sector lácteo argentino, pero hoy depende de inversores y decisiones judiciales para evitar su desaparición.

La histórica cooperativa SanCor atraviesa una de sus horas más críticas. Tras años de intentos fallidos de reestructuración y un proceso concursal que no avanzó, los trabajadores decidieron dar un paso drástico: solicitar la quiebra de la empresa. La medida fue votada por unanimidad en una asamblea extraordinaria de ATILRA y será formalizada en el juzgado de Rafaela, donde se tramita actualmente el concurso preventivo de la cooperativa.

La solicitud no implica un cierre inmediato. Se trata de una quiebra con continuidad de la explotación, que busca mantener los establecimientos fabriles y los puestos de trabajo mientras se exploran alternativas de gestión o el ingreso de nuevos inversores. La decisión refleja la gravedad del deterioro económico y operativo de la firma, que durante años fue un emblema del sector lácteo argentino.

Salarios impagos y deudas millonarias

En su comunicado, los trabajadores destacaron que SanCor adeuda sueldos desde abril, el aguinaldo del primer semestre y aportes sociales, y que los incumplimientos se repiten desde la apertura del concurso preventivo. Solo en los últimos cinco meses, el pasivo laboral supera los $14.000 millones, mientras que los créditos laborales preconcursales alcanzan los $69.000 millones. Según ATILRA, la cooperativa no respondió a ninguna de las más de 2.500 intimaciones de pago cursadas por los trabajadores, lo que evidencia “la impotencia patrimonial, la insolvencia generalizada y la cesación de pagos” de la empresa.

Producción mínima y plantas paralizadas

El deterioro productivo es alarmante: SanCor procesa apenas 50.000 litros diarios de leche, un volumen marginal frente a su capacidad histórica. En un año, la cooperativa perdió 500 puestos de trabajo, quedando con 850 empleados tras retiros voluntarios, jubilaciones y despidos. El 90% de sus plantas industriales permanecen inactivas, con la planta de Devoto, en Córdoba, como la única excepción parcial, gracias a un contrato de producción a fasón con Elcor, propietario de la marca Tonadita. Sin embargo, este acuerdo es limitado y no logra revertir la crisis estructural.

La cooperativa enfrenta problemas de abastecimiento de materia prima, caída de ventas internas y pérdida de presencia en góndolas, lo que profundiza el desgaste operativo, financiero y organizacional.

Un concurso sin rumbo

El concurso preventivo, abierto a comienzos de año, tampoco logró soluciones. Tras la verificación de créditos y el período de impugnaciones, SanCor aún no presentó un plan de reestructuración ni convocó a negociar con los principales actores del proceso. Para ATILRA, el incumplimiento permanente de obligaciones esenciales, como el pago de salarios y cobertura de salud, demuestra que la empresa no puede sostenerse. Por ello, los trabajadores solicitaron a las autoridades sindicales la búsqueda de soluciones e inversores que permitan la continuidad con mantenimiento de los establecimientos fabriles y los puestos de trabajo.

Abogados de acreedores también cuestionaron la falta de transparencia y conducción de la cooperativa, señalando que existen causas penales por retención indebida de aportes previsionales y sindicales. “Si SanCor entra en quiebra, ni trabajadores ni productores van a cobrar un peso. Solo lo harán el Estado y algunos acreedores privilegiados”, advirtieron.

Un emblema en cuenta regresiva

Fundada en 1938, SanCor fue durante décadas la mayor láctea del país, con fuerte presencia en exportaciones y marcas emblemáticas. Sin embargo, en los últimos años quedó reducida a su mínima expresión, sin capacidad de inversión, con conflictos gremiales permanentes y un modelo cooperativo que ya no logra atraer capital externo.

Hubo intentos de rescate con capitales nacionales y extranjeros, desde Adecoagro y Fonterra hasta un fideicomiso apoyado por el Gobierno en 2021, pero todos fracasaron por falta de consenso, dudas sobre el pasivo real y resistencias internas.

Hoy, la decisión de los trabajadores de pedir la quiebra marca un punto de inflexión. El futuro de SanCor dependerá de lo que resuelva la Justicia y de la posibilidad de encontrar inversores que apuesten a sostener la producción. De lo contrario, la cooperativa que alguna vez fue un símbolo del sector lácteo argentino corre el riesgo de desaparecer definitivamente.