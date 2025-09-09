Schiaretti: “Ningún gobierno puede ser exitoso si las familias no llegan a fin de mes”

Juan Schiaretti afirmó que ningún gobierno puede ser exitoso si las familias no llegan a fin de mes, destacando la importancia de salarios dignos.

Analizó los resultados bonaerenses, donde el peronismo obtuvo una amplia victoria sobre La Libertad Avanza, y llamó a aprender de la elección.

Señaló que su espacio político, Provincias Unidas, busca combinar gestión económica ordenada con una mirada humana y cercana a la gente.

El intendente Daniel Passerini resaltó que el voto reflejó el rechazo al ajuste económico y maltrato hacia los sectores más vulnerables.

Ambos dirigentes destacaron la relevancia del federalismo y del desarrollo del interior productivo como alternativa a la grieta política.

Schiaretti y Passerini coincidieron en que la política debe centrarse en incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones y garantizar que las familias puedan llegar a fin de mes.

El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Juan Schiaretti, se refirió al reciente resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo obtuvo una victoria amplia sobre La Libertad Avanza, y destacó la necesidad de un modelo de gobierno centrado en el bienestar de las familias. Para el exgobernador de Córdoba, el verdadero indicador de éxito de una gestión no se mide únicamente en políticas económicas abstractas, sino en la capacidad de los salarios para garantizar tranquilidad y estabilidad en cada hogar.

“Ningún gobierno puede ser exitoso si las familias no llegan a fin de mes. El verdadero éxito se mide en sueldos que alcancen, en salarios dignos que den tranquilidad en cada hogar”, afirmó Schiaretti, subrayando la relevancia de que la gestión pública atienda las necesidades cotidianas de los ciudadanos y reduzca el impacto de la inflación y la precariedad laboral.

El candidato también apuntó a la importancia de aprender de las lecciones que dejó la elección bonaerense. En su cuenta de la red social X, Schiaretti sostuvo: “Hay un camino para no volver a frustrarnos”, en referencia a la estrategia de su espacio político, Provincias Unidas, y a la necesidad de consolidar políticas que generen resultados concretos y perceptibles para la ciudadanía.

El análisis de Schiaretti se complementa con la visión del intendente de Córdoba, Daniel Passerini, quien celebró la claridad del mensaje de las urnas en Buenos Aires. “Con mucha claridad, el pueblo bonaerense se expresó hoy en las urnas”, destacó, señalando que la elección refleja un rechazo contundente al modelo de ajuste económico que afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Passerini enfatizó que el voto fue una expresión del descontento frente al “maltrato y al desprecio creciente por los que sufren este ajuste a los hachazos”. Según el jefe municipal, la elección bonaerense evidencia que los ciudadanos buscan alternativas que combinen eficiencia económica y sensibilidad social, y que garanticen una política orientada a la inclusión y al desarrollo de todos los sectores del país.

En ese marco, el intendente destacó la relevancia de una visión federal de la política y la economía: “La verdadera libertad desde el interior productivo, con federalismo, tiene mucho para generar y para brindar una opción superadora a la grieta”, señaló, subrayando que la descentralización y el fortalecimiento del interior del país son esenciales para un proyecto nacional sólido y equilibrado.

Schiaretti, por su parte, remarcó que desde Provincias Unidas se busca demostrar que es posible gobernar con resultados económicos sólidos y, al mismo tiempo, con una mirada humana que coloque a la gente en el centro de las decisiones. “Desde Provincias Unidas podemos demostrar cómo, con números ordenados y con una mirada humana, se puede gobernar mejor, con la gente adentro”, afirmó, consolidando un mensaje de gestión responsable y sensible a las necesidades sociales.

El candidato planteó que la victoria del peronismo en Buenos Aires no solo representa un éxito electoral, sino también un aviso político: los ciudadanos demandan que las políticas públicas combinen estabilidad macroeconómica, federalismo productivo y sensibilidad social. Schiaretti insistió en que estas premisas deben guiar las decisiones del Estado para garantizar que las familias puedan llegar a fin de mes, recuperar el poder adquisitivo y mejorar la calidad de vida de los argentinos.

En síntesis, el mensaje de Juan Schiaretti y de Daniel Passerini refleja un peronismo federal y humanista, centrado en soluciones concretas para la economía de los hogares y en la construcción de un modelo de gobierno que priorice la inclusión, la justicia social y el desarrollo equitativo de todas las regiones del país. La elección bonaerense funciona como un punto de referencia para definir estrategias y reafirmar la necesidad de que la política se conecte con las necesidades reales de la población.