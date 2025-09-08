El gobernador Maximiliano Pullaro critica al gobierno nacional tras alianzas políticas

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, uno de los primeros en cuestionar al presidente Javier Milei, ha formado recientemente una alianza con el chubutense Nacho Tores y el cordobés Martín Llaryora, entre otros.

Pullaro hizo un llamado a dejar atrás el pasado a través de su cuenta de X, donde también criticó la gestión del gobierno nacional. "En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno Nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro", escribió.

Además, enfatizó que "la gente no quiere más gritos, quiere hechos". El gobernador subrayó que los argentinos buscan crecer y desarrollarse con seguridad y en paz, destacando la importancia del diálogo y criticando las agresiones constantes del oficialismo.

Por último, Pullaro cerró su mensaje con un guiño hacia el gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien tuvo un notable éxito en recientes elecciones del PJ, afirmando: "El futuro es con producción, trabajo y transparencia".