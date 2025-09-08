"Gobernadores del interior exigen al Gobierno Nacional enfoque en gestión y hechos concretos"

Tras las recientes elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo obtuvo una victoria contundente, dos gobernadores del interior del país, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, hicieron un llamado a la reflexión sobre los resultados y enviaron un mensaje claro al Gobierno nacional.

En un mensaje divulgado en X, Pullaro destacó que "las elecciones provinciales indican un llamado de atención que el Gobierno Nacional debe considerar. Sin gestión, no hay futuro. La ciudadanía exige hechos concretos, no más gritos. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos en un ambiente de seguridad y paz". Subrayó, además, la importancia del interior productivo y la necesidad de enfocarse en la producción, el trabajo y la transparencia.

Por su parte, Llaryora, gobernador de Córdoba, agregó: "Los bonaerenses han enviado un claro mensaje al Gobierno nacional. Sin gestión, no hay futuro; la sociedad no quiere más confrontación, quiere soluciones. Las familias luchan para llegar a fin de mes, y los discursos divisivos no resuelven los problemas". También enfatizó que desde el interior productivo, #ProvinciasUnidas tiene mucho que aportar. “El futuro debe centrarse en la producción, el trabajo y el sentido común”.

Ambos gobernadores coincidieron en que los resultados electorales reflejan una creciente demanda de políticas concretas, alejadas de la polarización, y resaltaron la necesidad de priorizar el desarrollo, la seguridad y la paz social.