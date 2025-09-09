La Libertad Avanza lanza su campaña en Santa Fe haciendo frente al escándalo de Karina Milei

En un intento por disipar el escándalo que rodea a Karina Milei, la franquicia de La Libertad Avanza presentó su campaña electoral en Santa Fe. La diputada Romina Diez fue la protagonista del evento, donde se mostró su lista encabezada por Agustín Pellegrini, y se delineó la estrategia de polarizar contra el peronismo.

El lanzamiento tuvo lugar en el salón Vista Río, en la costanera rosarina, con una asistencia de alrededor de 300 personas. Martín "Vikingo" Tomassini, colaborador de Diez y conocido por su pasado como stripper, organizó la entrada junto con el personal de seguridad. Los militantes hicieron fila mientras sonaban los cánticos y se agolpaban las banderas.

La estrategia de La Libertad Avanza se hizo evidente rápidamente: centrar el discurso en el kirchnerismo como enemigo. Durante el evento, se mencionaron en repetidas ocasiones a figuras del peronismo, especialmente Agustín Rossi, mientras que se hizo una excepción para criticar a Maximiliano Pullaro por su reelección.

El formato del acto fue clásico, con un escenario y micrófono, y contó con ocho oradores. Todos los discursos coincidieron en resaltar la lucha contra el kirchnerismo y en agradecimientos a Diez, a quien un orador llegó a calificar de “madre” del movimiento.

Romina Diez y Agustín Pellegrini cerraron el evento tras un video que exaltó a Milei. Pellegrini enfatizó en su discurso la necesidad de “pintar Santa Fe de violeta” y defendió la gestión libertaria, asegurando que los jóvenes ahora ven un futuro gracias al liderazgo de Milei.

Diez, en respuesta al escándalo que afecta a Milei, la defendió como un ejemplo de resiliencia. La diputada también destacó logros económicos de la gestión actual, mencionando la reducción de la pobreza y el incremento en los salarios. En medio de los aplausos, un militante susurró que, a su parecer, parecía que la candidata era ella.