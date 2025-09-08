Ben Hur descendió al Regional Amateur

En un giro desafortunado de los acontecimientos, Ben Hur ha descendido de categoría y se alistará para competir en el Torneo Regional Amateur. El club había intentado en la Zona Revalida mantener su lugar en el Federal A, pero tras una serie de resultados adversos, la realidad se ha vuelto ineludible.

Ayer, Ben Hur se enfrentó a Sportivo Las Parejas en un partido crucial que podría haber marcado un cambio en su suerte, pero terminó como una amarga confirmación del descenso. Desde el pitido inicial, el equipo mostró una actitud combativa, aunque los errores defensivos fueron evidentes. La primera mitad culminó 1-0 a favor de Sportivo, dejando a Ben Hur en una situación difícil.

En la segunda mitad, el Lobo realizaró varios intentos por revertir el marcador. Con un juego más ofensivo, lograron generar algunas oportunidades, pero la falta de puntería fue evidente. Finalmente, el partido concluyó 3-1, con Ben Hur anotando un gol en los últimos minutos, pero no fue suficiente para cambiar el rumbo del encuentro.

La nueva etapa en el Torneo Regional Amateur significa un desafío diferente para Ben Hur. Deberá recomponerse y reestructurarse.

El próximo fin de semana Ben Hur recibirá a Gimnasia de Concepción del Uruguay en la última fecha, en la jornada que marcará el último partido para el Lobo en el Federal A 2025.