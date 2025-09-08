La Crema se llevó el clásico ante 9 de Julio

Atlético logró una importante victoria ante 9 de Julio, en la primera reedición del clásico en más de 30 años, consolidando su posición en la tabla del Federal A.

El encuentro, que se llevó a cabo en el Estadio Nuevo Monumental, se caracterizó por un juego dinámico y ofensivo por parte de los locales. Desde el inicio del partido, La Crema mostró su intención de dominar, creando varias oportunidades de gol que reflejaron su superioridad en el terreno de juego.

El primer tanto llegó a los 13 minutos del primer tiempo, luego de una jugada que culminó con un potente disparo de Lucas Albertengo. A pesar de los intentos de 9 de Julio por igualar el marcador, la defensa de Rafaela se mantuvo firme, evitando cualquier riesgo y a los 30 minutos el marcador se amplió a favor de los de Barrio Alberdi, luego de una jugada bien elaborada, de la mano de Pastorelli.

En el segundo tiempo, 9 de Julio, aunque luchó por reducir la diferencia, no logró concretar sus ataques. El descuento llegó producto de una incidencia extra futbolistica, ya que, en su festejo anticipado, la hinchada Cremosa llenó el campo de humo de fuegos artificiales, lo que nubló la vista de su propio arquero y producto de un disparo de larga distancia llegó el descuento de Acuña a favor de los Julienses.

El partido concluyó con un marcador de 2-1 a favor de Atlético, que celebró así una victoria importante que refuerza su confianza y les permite seguir en la lucha por los primeros puestos del campeonato.