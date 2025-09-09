Pullaro: "La gente no quiere más gritos, quiere hechos"

En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno Nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro.



La gente no quiere más gritos, quiere hechos. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Desde el… — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) September 7, 2025

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reaccionó a los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza (LLA) sufrió una derrota significativa. Pullaro consideró que los resultados son "un claro llamado de atención" al gobierno nacional y advirtió al presidente Javier Milei: "La gente no quiere más gritos, quiere hechos".

Con un 47,03 % de los votos para Fuerza Patria frente al 33,84 % de LLA, Pullaro subrayó la importancia de que el gobierno nacional atienda esta señal. "Sin gestión no hay futuro", afirmó.

En un mensaje en sus redes sociales, el mandatario enfatizó que "los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz". Asimismo, instó a dejar atrás el pasado y a enfocarse en un futuro basado en "producción, trabajo y transparencia".