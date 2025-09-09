Pidieron la quiebra de SanCor

SanCor enfrenta un pedido de quiebra tras siete meses de concurso de acreedores

La cooperativa láctea SanCor, en concurso de acreedores desde hace siete meses, se enfrenta a un pedido de quiebra solicitado por sus empleados, quienes están organizados en la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra). La solicitud contempla “continuidad de la explotación” y se presentará ante la Justicia en los próximos días.

SanCor, que llegó a procesar más de 4 millones de litros diarios y contar con más de 4,000 empleados antes de una crisis en 2017, actualmente produce alrededor de 300,000 litros para terceros y tiene un plantel reducido de aproximadamente 850 trabajadores. La compañía no ha emitido un comunicado oficial sobre la solicitud de quiebra.

En una asamblea celebrada en Sunchales, el sindicato aprobó, por unanimidad, recurrir a la Justicia. Los trabajadores reclaman una deuda preconsursal estimada en $69.000 millones y compromisos laborales impagos que alcanzan los $14.000 millones en los últimos meses. En un comunicado, Atilra destacó los “incumplimientos reiterados” y especificó que la deuda incluye sueldos no pagados correspondientes a seis meses y los aportes a obras sociales.

SanCor solicitó su concurso de acreedores el 3 de febrero, bajo la jurisdicción del magistrado Guillermo Adrián Vales, del Juzgado Civil y Comercial de Rafaela En ese contexto, se estimó que la deuda pasaba los 250 millones de dólares, alcanzando incluso los 400 millones.

La cooperativa ha intentado diversas reestructuraciones desde 2017, incluyendo el cierre y venta de plantas, y la reducción de su operación de 12 a 6 fábricas. En el gobierno de Alberto Fernández, hubo intentos fallidos de rescate por parte de un grupo empresario que buscaba financiamiento público.

Recientemente, SanCor también ha enfrentado conflictos laborales que han disminuido su producción, lo que ha contribuido a agravar su crisis financiera.

Históricamente, en 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner bloqueó un acuerdo para que el grupo agroindustrial Adecoagro se hiciera cargo de la cooperativa a cambio de un crédito de $80 millones de Venezuela, una deuda que aún persiste y asciende a 18 millones de dólares.

A pesar de las múltiples tentativas de atraer inversionistas, SanCor continúa sin hallar una solución a sus problemas económicos, ahora complicados por el inminente pedido de quiebra de sus trabajadores. Atilra registró más de 2,500 intimaciones de pago sin respuesta por parte de la empresa.