Di María analiza su presente y el duelo ante Boca

Ángel Di María compartió sus impresiones sobre el enfrentamiento entre Rosario Central y Boca Juniors, así como su momento actual en el fútbol argentino y su relación con la selección nacional. A sus 37 años, el delantero destacó su buen estado anímico y físico, a pesar de estar alejado de las ligas europeas. "Será un partido difícil, ambos equipos estamos luchando por ser protagonistas del Torneo Clausura 2025 y la Tabla Anual, buscando clasificar a la Copa Libertadores", enfatizó.

En relación a su próximo enfrentamiento con Leandro Paredes, Di María reveló: "Es como un hermano para mí. Aunque dentro de la cancha será duro y seguro habrá alguna patadita, todo queda ahí", comentó entre risas.

Desde su llegada a Rosario Central, Di María se ha consolidado como una figura clave del equipo, especialmente tras anotar un gol importante en el clásico local. "Siento que estoy volviendo a debutar. Con ese gol me gané el corazón de los hinchas", afirmó.

Sobre la selección argentina y su entrenador, Lionel Scaloni, el atacante se mostró muy positivo: "Debería tener un contrato de por vida. Todo lo que ha logrado y la cantidad de jugadores que ha desarrollado son impresionantes. Espero que permanezca muchos años más".

Finalmente, Di María también reflexionó sobre su futuro y el momento de su posible retiro, manifestando que cree que es el momento adecuado para dar paso a nuevos talentos y permitirles tener más minutos en el campo.