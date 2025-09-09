Ataque en Ucrania: la vivienda de un jugador del Benfica fue blanco de un bombardeo

El futbolista ucraniano Heorhiy Sudakov, recientemente fichado por el Benfica de Portugal, denunció que su vivienda en Kiev fue impactada por misiles rusos durante un bombardeo el 7 de septiembre. En el momento del ataque, su esposa, embarazada de más de siete meses, y su hija de tres años se encontraban en el departamento, pero afortunadamente salieron ilesas.

Sudakov compartió en sus redes sociales imágenes que muestran los graves daños en el edificio, especialmente en los pisos superiores, que quedaron destruidos. "Por fortuna", indicó el mediocampista de 23 años.

El jugador, quien se encuentra en concentración con la selección de Ucrania en Polonia, fue transferido al Benfica por 27 millones de euros en el último mercado de fichajes, tras su paso por el Shakhtar Donetsk. Este no es el primer encuentro de Sudakov con la violencia de la guerra; en 2022, tuvo que refugiarse en un búnker junto a su esposa y recorrer más de 500 kilómetros para llegar a Leópolis y ponerse a salvo.

Este nuevo ataque evidencia cómo el conflicto bélico afecta la vida cotidiana de los ucranianos, incluidos aquellos como Sudakov, que han encontrado en el fútbol una vía de escape.