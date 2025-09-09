Momento incómodo entre Aryna Sabalenka y Carlos Alcaraz luego del US Open 2025

En el programa matutino estadounidense “Today”, Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka compartieron un desayuno de campeones tras sus victorias en el US Open 2025, donde presentaron sus respectivos trofeos.

Durante la entrevista, un momento curioso ocurrió cuando Sabalenka se refirió a Alcaraz como “Jannick”, un error que corrigió rápidamente.

Carlos Alcaraz se coronó campeón tras vencer a Jannick Sinner en la final masculina, consolidando su posición en el tenis mundial al haber disputado las últimas tres finales de Grand Slam y desbancar al italiano del puesto número 1 del ranking ATP. Con esta victoria, Alcaraz suma un total de cinco títulos de Grand Slam y recupera el primer lugar del ranking global.

Por su parte, Aryna Sabalenka triunfó en la final femenina al derrotar a Amanda Anisimova en dos sets, logrando así su segundo US Open y su cuarto Grand Slam en la carrera. Este triunfo representa un resurgimiento para la bielorrusa, quien había finalizado en segundo lugar en Roland Garros y Wimbledon este año.