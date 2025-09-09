Ecuador y Argentina se enfrentan en el cierre de las Eliminatorias a Qatar 2026

Este martes, la Selección Argentina visitará a Ecuador en la última jornada de las Eliminatorias de Conmebol para la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. El partido se jugará en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, y el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará cerrar su participación en la clasificatoria de la mejor manera posible.

Argentina llega tras una convincente victoria por 3-0 sobre Venezuela, con el primer puesto del grupo asegurado. Por su parte, Ecuador, dirigido por el argentino Sebastián Beccacece, también tiene asegurada su clasificación al Mundial, lo que les permite jugar sin presión y concentrarse en ofrecer un buen rendimiento en casa.

La Albiceleste no podrá contar con Lionel Messi, quien tras anotar un doblete contra Venezuela, no viajará a Ecuador para descansar de cara a los próximos compromisos con el Inter Miami. Además, Enzo Fernández se perderá el partido por cumplir una fecha de suspensión.

Scaloni planea realizar cuatro cambios en la alineación titular: Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás González y Lautaro Martínez sustituirán a Nahuel Molina, Cristian Romero, Franco Mastantuono y Messi. Sin embargo, el técnico podría ajustar su estrategia y aplicar una línea de cinco defensores, con Juan Foyth ingresando por Julián Álvarez durante el último entrenamiento. Alexis Mac Allister, quien padece una molestia, podría reemplazar a Rodrigo De Paul.

Posible formación de Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nicolás González; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Posible alineación de Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, Alan Franco, John Yeboah; Kevin Rodríguez y Enner Valencia.

El partido entre Ecuador y Argentina se disputará este martes 9 de octubre a las 20:00 horas (hora argentina).