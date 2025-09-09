Lali Espósito habló sobre los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat

Lali Espósito habló sobre los rumores de casamiento con Pedro RosemblatESPECTÁCULO Julia VOSCO
Lali Espósito reafirmó que no tiene planes de casarse con Pedro Rosemblat, a pesar de los rumores surgidos en torno a su relación. La cantante y el diseñador llevan un año y medio juntos y atraviesan un momento feliz, lo que ha despertado especulaciones sobre un posible matrimonio.
En el estreno de la película "Verano Trippin", Espósito habló con los medios y desmintió los rumores: "Ni en pedo me caso. No, un gastadero de dinero al pedo en una noche. Estoy bárbara así y Pedro también”.
La artista agregó: “Hoy no hay planes. Nunca digo nunca a nada, pero en este momento no es un deseo casarme”.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Darío Cvitanich confirma nueva relación y niega infidelidades
Agencia 24 NoticiasESPECTÁCULO
Lo más visto
Netanyahu declara "guerra al terrorismo" tras tiroteo en Jerusalén
Agencia de Noticias del InteriorINTERNACIONALES
Nuevos derechos y cambios en la Justicia en la Constitución de Santa Fe
Agencia de Noticias del InteriorNUEVA CONSTITUCIÓN DE SANTA FE