Lali Espósito habló sobre los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat

Lali Espósito reafirmó que no tiene planes de casarse con Pedro Rosemblat, a pesar de los rumores surgidos en torno a su relación. La cantante y el diseñador llevan un año y medio juntos y atraviesan un momento feliz, lo que ha despertado especulaciones sobre un posible matrimonio.

En el estreno de la película "Verano Trippin", Espósito habló con los medios y desmintió los rumores: "Ni en pedo me caso. No, un gastadero de dinero al pedo en una noche. Estoy bárbara así y Pedro también”.

La artista agregó: “Hoy no hay planes. Nunca digo nunca a nada, pero en este momento no es un deseo casarme”.