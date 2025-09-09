Google desmintió informes recientes que sugerían que Gmail había sufrido una grave falla de seguridad. La compañía emitió un comunicado en respuesta a alegaciones sobre alertas de seguridad relacionadas con una campaña de suplantación de identidad.

“Queremos asegurar a nuestros usuarios que las protecciones de Gmail son sólidas y eficaces”, indicó la empresa con sede en Mountain View, California. Aclararon que las afirmaciones de que se había emitido una advertencia general sobre un problema de seguridad son "totalmente falsas".

Google no especificó las afirmaciones erróneas, aunque se refiere a reportes que indicaron una advertencia a todos los usuarios sobre un ataque de phishing a principios de junio, notificado a los afectados en agosto. La compañía aseguró que, a pesar de los intentos de los estafadores, sus sistemas bloquean más del 99,9% de los ataques de phishing y malware, subrayando la importancia de mantener conversaciones objetivas sobre esta problemática.

Sin embargo, Gmail sigue siendo vulnerable a ataques. Recientemente, la Asociación Finlandesa de Telemarketing reveló una debilidad en Gemini, la Inteligencia Artificial incorporada en Gmail. Este fallo permitiría a los estafadores ejecutar un esquema que podría vaciar cuentas y robar información sensible.

El fraude comienza con un correo aparentemente inocente que contiene un código invisible al usuario, pero visible para la IA. Este código activa a Gemini, que genera un mensaje falso advirtiendo sobre la exposición de la contraseña y ofreciendo un número de atención al cliente que en realidad pertenece a los delincuentes.