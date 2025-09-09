"Disparos al aire: un tapicero y su cliente detenidos tras violento altercado en Rosario"

Un tapicero y un cliente fueron detenidos tras un altercado que terminó en disparos al aire en Rosario, provincia de Santa Fe, este domingo por la tarde.

El incidente tuvo lugar cerca del shopping Portal Rosario, en el barrio Sarmiento, alrededor de las 19:00. La situación se desató cuando un cliente se presentó para presentar un reclamo a un tapicero por un trabajo no satisfactorio. Según testigos, tras rechazar el reclamo, el tapicero fue a su casa, armándose con una escopeta y disparando al aire.

Ante la detonación de los disparos, el personal del Comando Radioeléctrico que patrullaba la zona alertó a la Policía Local, que se dirigió rápidamente al lugar, en Víctor Mercante al 300. Allí, el cliente relató lo sucedido, señalando que el tapicero había huido después de disparar.

El sospechoso, identificado como J. Adolfo C., se entregó a la policía en su domicilio sin resistencia y entregó una escopeta Centauro calibre 20, junto con un cartucho del mismo calibre, que habría utilizado durante el incidente.

Posteriormente, Adolfo denunció al cliente, J. Ariel C., por daños, afirmando que este había roto una Citroën Berlingo estacionada frente al lugar del conflicto. Debido a la discrepancia entre ambos relatos, las autoridades decidieron arrestar a ambos hombres y trasladarlos a la Comisaría 10°.

La Fiscalía local inició las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de cada involucrado. En el expediente se incluye cargos por amenazas calificadas, abuso de armas y daños. Mientras tanto, se espera la llegada de informes balísticos y la revisión de grabaciones de seguridad en la zona, así como los testimonios de vecinos que presenciaron el altercado.