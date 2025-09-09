Ángela Torres contó qué haría si se encontrara con Rusherking

En una reciente entrevista con Puro Show (eltrece), Ángela Torres abordó las repercusiones de sus críticas hacia Rusherking, su expareja, en un programa de streaming. Torres fue consultada sobre un tuit de Rusherking que insinuaba que ella había estado comentando sobre él en varios programas. "Lo vi, pero no creo que sea así. Ya no es mi pareja, así que no es mi mundo", respondió.

La actriz mencionó que una anécdota sobre gastos compartidos durante su relación pudo haber incomodado a Rusherking. “Fue una parte de lo que se habló como chiste al aire. Hablé desde mí misma, sin intención de ofender”, aclaró.

Respecto a su relación en redes sociales, Torres desmintió que se tengan bloqueados. "Sí, nos dejamos de seguir, pero lo hice por bienestar personal, para procesar la ruptura", afirmó, extendiendo un abrazo a su ex. Finalmente, al ser preguntada sobre una posible conversación con él, Torres manifestó: “No hay drama, tengo una buena relación con todos mis ex. Los quiero mucho”.