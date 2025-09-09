Así reaccionó Zaira Nara al fuerte rumor sobre Vico D’Alessandro

Zaira Nara se pronunció tras las especulaciones sobre un romance secreto con el actor Vico D’Alessandro. Los rumores surgieron durante el fin de semana, luego de que ambos coincidieran en su fiesta de cumpleaños en el boliche Caramelo.

El programa "Intrusos" (América) informó que la relación entre Nara y D’Alessandro sería muy intensa, incluso insinuando que se habrían encerrado en un baño de la discoteca.

En respuesta, Zaira envió un audio a Lizardo Ponce, que fue difundido en "SQP" (América), donde desmintió las versiones. "Me da risa el nivel de mentira. Me preocupa que digan que esta información viene de mi cumpleaños", comentó.

Se refirió también a una foto que publicó junto a D’Alessandro, cuestionando la idea de que lo haría si mantuvieran una relación amorosa. Aclaró que no se fue al baño por "estar caliente con alguien", ya que no conocía esa parte del local. "Me cambié detrás de la cortina en el VIP con mi estilista. Me dolían los pies con las sandalias altas", explicó.

Con un tono más relajado, cerró: "Soy madre, por favor, chicos".