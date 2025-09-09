Preocupación en la industria de la belleza: prohíben en Europa dos ingredientes de los esmaltes de gel

Las uñas en gel, populares por su durabilidad y brillo, enfrentan un nuevo reto tras la prohibición de dos compuestos químicos por parte de la Unión Europea. El óxido de trifenilfosfina (TPO) y la dimetil-p-toluidina (DMTA), presentes en esmaltes de gel y semipermanentes, han generado preocupación debido a sus posibles efectos en la salud, incluyendo mutaciones celulares y problemas reproductivos.

El Comité Científico de Seguridad de los Consumidores (CCSC) y la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) advirtieron que estos químicos no solo representan un riesgo para los usuarios, sino también para los profesionales de salones de belleza que están expuestos a ellos de forma continua.

El TPO, un fotoiniciador que endurece el esmalte mediante luz ultravioleta, suscita preocupaciones según David Andrews, director científico interino del Environmental Working Group en EE. UU. “La exposición al TPO es una preocupación mayor para los trabajadores en salones y para consumidores habituales de manicuras con gel”, afirmó.

Aunque estudios en animales han revelado anomalías testiculares y reducción de la fertilidad asociadas al TPO, no se ha encontrado evidencia concluyente en humanos. Sin embargo, las autoridades europeas han aplicado el principio de precaución.

La química cosmética Kelly Dobos, profesora en la Universidad de Cincinnati, sostuvo que es fundamental considerar el contexto de estas investigaciones. “Los estudios provienen de la alimentación en animales; la exposición a esmaltes de uñas es diferente. En mi opinión, los productos son en gran medida seguros, aunque existen alternativas”, comentó.

La reciente medida no significa la prohibición total del esmalte en gel, sino la necesidad de reformular productos para eliminar el TPO. Doug Schoon, presidente del Nail Manufacturer Council on Safety en EE. UU., enfatizó que “catalogar esto como una ‘prohibición del esmalte en gel’ ha causado preocupación innecesaria”.

Marcas ya están utilizando fotoiniciadores alternativos, y los expertos recuerdan que el esmalte tradicional sigue siendo una opción segura. En el Reino Unido se implementarán restricciones similares pronto, mientras que en EE. UU., la FDA aún no ha tomado acciones, aunque algunos estados han comenzado a prohibir ciertos químicos en cosméticos.