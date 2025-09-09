Los Castillos Ocultos del Valle de Punilla: Un Viaje al Pasado en Córdoba

El Valle de Punilla, en Córdoba, ofrece una intrigante ventana al pasado a través de un circuito de castillos poco conocidos que datan de la Belle Époque. A lo largo de 80 kilómetros, estos imponentes edificios reflejan una rica historia y una belleza arquitectónica que frecuentemente pasa desapercibida.

1. Castillo de Mandl

Ubicado en La Cumbre, a 90 kilómetros de la ciudad de Córdoba, este castillo comenzó como residencia veraniega del médico rosarino Bartolomé Vasallo. Posteriormente, el aristócrata austriaco Fritz Mandl transformó la estructura, alejándola de su diseño inicial de fortaleza. Actualmente, funciona como un hotel de lujo, ofreciendo gastronomía de autor en un entorno natural.

2. Castillo de Fábrega

Este castillo se halla en Valle Hermoso, a 70 kilómetros de Córdoba. Construido en 1870 como parte de la estancia “Las Playas”, ha cambiado de dueño a lo largo del tiempo y fue remodelado para hotel. Desde 2000, la familia Fábrega lo gestiona tras una refacción en 2002, funcionando hoy como un hotel cinco estrellas especializado en turismo familiar y eventos.

3. Castillo de Wilkins

Localizado en Tanti, esta edificación de piedra fue diseñada por el arquitecto yugoslavo Reljak y tomó 26 años en completarse, con torres esculpidas a mano. Adquirido en 1998 por el cantante puertorriqueño Wilkins, el castillo fue reformado, pero cerró al público en 2002 para ser utilizado como residencia.

4. Castillo de Furt

Frente al lago San Roque, esta fortaleza fue construida en la década de 1930 por Jorge Furt, inspirado en la arquitectura europea. Su torre principal de 12 metros se asemeja a una parte del Palacio Pitti en Florencia. Aunque solía ser un museo, hoy es de uso privado y familiar, destacándose en las vistas de la villa serrana.

5. Castillo Garlot

Situado a orillas del lago San Roque, fue edificado en 1934 por el doctor Enrique Zárate. Diseñado por el arquitecto Miguel Arrambide, cuenta con nueve habitaciones y amplios espacios sociales. Tras ser residencia del Monseñor Miguel De Andrea, fue adquirido en 1952 por el empresario Marcel Garlot. En 2021, esta propiedad se puso a la venta, convirtiéndose en una de las más costosas del país.

Estos castillos, ya sean hoteles de lujo o testigos silenciosos de la historia, ofrecen una experiencia única en el paisaje serrano cordobés.



