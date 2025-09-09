Conflicto entre Israel y Hamas genera tensiones con Qatar

El presidente Donald Trump expresó su "profunda lamentación" por el ataque aéreo llevado a cabo por Israel contra líderes de Hamas en Qatar, un aliado de Estados Unidos. Así lo indicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien señaló que Washington alertó a Doha sobre la operación israelí antes de su ejecución. Sin embargo, Qatar rechazó esta afirmación, afirmando que la notificación se recibió durante el ataque.

Leavitt criticó el bombardeo, afirmando que "no promueve los objetivos de Israel ni de Estados Unidos". Aunque considera "loable" el objetivo de eliminar a Hamas, destacó que este ataque ha generado una mala impresión y podría ser visto como una oportunidad para la paz.

Trump mantuvo una conversación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien expresó su deseo de alcanzar la paz rápidamente. Asimismo, el presidente estadounidense habló con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, agradeciendo su apoyo y asegurando que un incidente similar no se repetirá en su territorio.

El Ejército israelí confirmó su responsabilidad en el ataque, argumentando que los líderes de Hamas estaban implicados en la orchestración de la reciente violencia contra Israel, que dejó 1,200 muertos y 251 rehenes en un atentado del grupo. Hamas reportó la muerte de cinco de sus miembros, aunque los principales negociadores sobrevivieron al ataque.

La operación generó reacciones de condena en el mundo árabe. Emiratos Árabes Unidos calificó el ataque de "cobarde", Arabia Saudita lo consideró una "brutal agresión" contra Qatar, y Egipto advirtió sobre un "peligroso precedente". El papa León XIV y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también expresaron preocupación por las repercusiones del ataque.

En los mercados, los precios del petróleo aumentaron más de un dólar por barril tras el incidente.

Desde octubre de 2023, Israel ha intensificado su ofensiva contra Hamas en respuesta a ataques que han exacerbado la violencia en la región.