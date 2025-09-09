Pullaro critica la comunicación del gobierno nacional y destaca la gestión provincial en medio de la crisis económica

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, abordó esta mañana durante la inauguración de una obra en la ciudad capital cuestiones críticas sobre la comunicación del gobierno nacional. "Cuando se pierde, y encima se es agresivo en la comunicación, la gente nos da la espalda", advirtió. Además, afirmó que la paz social en Argentina es resultado del compromiso de los gobernadores con diversas problemáticas, en respuesta al recorte de financiamiento gubernamental para obras y servicios.

Pullaro fue consultado sobre si asistiría a la convocatoria del gobierno nacional para gobernadores, anunciada por el vocero Manuel Adorni tras los recientes comicios en Buenos Aires. El mandatario aclaró que, hasta el momento, no ha recibido ninguna invitación formal, aunque mantiene comunicación con funcionarios nacionales.

El tema será central en la reunión de Provincias Unidas, que se llevará a cabo el viernes en la Sociedad Rural de Río Cuarto, donde participarán Pullaro, Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). También se espera la asistencia del exgobernador cordobés Juan Schiaretti. Pullaro subrayó la necesidad de abordar problemas de microeconomía, afirmando que "la plata no le está llegando a la gente", lo que genera descontento.

Pullaro destacó el mensaje de las últimas elecciones, donde la oposición logró importantes victorias. Señaló que hay que "reflexionar en las formas" de comunicación política y evitar actitudes agresivas que alejan a la ciudadanía. Asimismo, defendió la gestión de Santa Fe en términos de asistencia social y obras, afirmando que se mantiene un nivel adecuado de inversión con recursos propios, minimizando la corrupción a través de una administración eficiente.

Al ser consultado sobre una posible reunión con el presidente Javier Milei, Pullaro manifestó que asistiría con propuestas que aborden el estado de las rutas nacionales y los recortes en alimentos y medicamentos. Reiteró que "si hay paz social en la Argentina es porque los gobernadores nos hemos hecho cargo de estos temas".

Finalmente, subrayó la importancia de buscar un equilibrio fiscal sin perjudicar a los ciudadanos y reclamó por deudas impagas relacionadas con la Caja de Jubilaciones, señalando que la administración actual ha cortado todo flujo de pago. "Siempre que el Presidente convoca al diálogo, no podemos decir que no. Debemos presentar ideas que permitan avanzar hacia una Argentina más próspera", concluyó.