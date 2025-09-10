Pullaro critica la gestión económica nacional en inauguración de obras en Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se pronunció sobre la situación económica y política del país durante la inauguración de la pavimentación de la calle Larrea, una obra realizada en conjunto con la Municipalidad en el marco del Acuerdo Capital.

Pullaro valoró la convocatoria anunciada por el vocero presidencial, aunque aclaró que hasta el momento no ha existido un llamado formal. “Siempre que el presidente convoca debemos ir a escuchar y colaborar, pero resolveremos en el marco de Provincias Unidas, junto a otros cinco gobernadores”, afirmó.

En su discurso, el mandatario provincial centró su crítica en la microeconomía, señalando que la gestión de Javier Milei no ha brindado respuestas efectivas. “Si bien se han corregido algunas variables macroeconómicas, el dinero no llega a la gente y eso genera malestar”, indicó, atribuyendo en parte los resultados electorales a esa desconexión, especialmente en distritos como la provincia de Buenos Aires.

Pullaro también cuestionó la comunicación del Ejecutivo, señalando que “no se puede maltratar ni agredir; la falta de sensibilidad provoca que la gente se aleje”. En contraste, defendió su propia gestión, destacando que la provincia mantiene servicios esenciales como el boleto educativo gratuito y la obra pública, a pesar de los desafíos financieros heredados de la administración nacional.

El gobernador subrayó la inversión en infraestructura que realiza Santa Fe: “Somos la única provincia con estos niveles de ejecución porque gestionamos con eficiencia y sin corrupción”. Resaltó que la continuidad de la obra pública garantiza el empleo de más de 30.000 trabajadores.

Con respecto a una posible reunión con el presidente Milei, Pullaro manifestó que su principal reclamo será por el estado de las rutas nacionales, argumentando que hay fondos provenientes del impuesto al combustible que no están siendo utilizados. También mencionó la necesidad de discutir el financiamiento universitario, políticas de salud y la restitución de medicamentos y alimentos recortados.

Por último, el gobernador expresó su descontento con el tratamiento económico de la provincia. “El actual gobierno nacional ha sido más cruel que el kirchnerismo, cortando incluso el flujo del déficit de las jubilaciones, que por ley debería cubrirse”, concluyó.

Pullaro hizo un llamado al Gobierno central: “El equilibrio fiscal no puede lograrse a costa de las provincias. Los gobernadores hemos sostenido la paz social en el país, pero esta situación tiene un límite”.