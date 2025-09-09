La reacción del gobernador de Santa Fe ante el triunfo del peronismo en Buenos Aires

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, respondió rápidamente al contundente triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que superó a La Libertad Avanza por 14 puntos. A través de un mensaje en X, el mandatario radical criticó al gobierno nacional por su falta de diálogo y gestión, afirmando: "Dejemos atrás el pasado. El futuro es con producción, trabajo y transparencia".

Pullaro, a pesar de sus diferencias con La Libertad Avanza, descartó cualquier posibilidad de aliarse con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Un dirigente cercano al gobernador santafesino comentó a LPO que "el peronismo se va a equivocar en el análisis. La gente no quiere el pasado, a pesar de que ahora pudo expresar su enojo con el presente".

Los radicales de Santa Fe se unieron a la coalición Provincias Unidas, impulsada por el chubutense Ignacio Torres, y que también incluye a otros gobernadores como Martín Llaryora de Córdoba y Claudio Vidal de Santa Cruz. Sin embargo, se resisten a sumar a Kicillof a sus filas. Un importante funcionario radical expresó su escepticismo respecto a Kicillof, señalando que "no rompió con Máximo" y que no se imagina compartiendo un acto donde se escuche un mensaje de Cristina Fernández.

El cordobés Llaryora se muestra particularmente reticente a cualquier acuerdo con Kicillof, destacando las tensiones entre los gobernadores peronistas. "Si no se entienden entre ellos, que son peronistas...", bromeó un radical sobre la situación interna.

A pesar de reconocer un buen vínculo en la gestión con Kicillof, el equipo de Pullaro aclara que las dificultades políticas limitan una alianza. Durante el inicio de su gestión, Pullaro recibió apoyo de Kicillof en forma de un préstamo de 80 patrulleros para abordar la alta criminalidad en Rosario.

Sin un acuerdo con Kicillof, los gobernadores enfrentan el desafío de consolidar Provincias Unidas como una opción de poder real, especialmente en Buenos Aires, donde reside el 40% del padrón electoral. El último domingo, la coalición "Somos" obtuvo solo un 5% de los votos y terminó en un empate técnico con la izquierda, lo que anticipa problemas futuros para los mandatarios.

Desde el entorno de Pullaro, se muestran optimistas acerca del porvenir del espacio no peronista, argumentando que "se ordena rápido" y que el electorado ha migrado entre diferentes opciones, asegurando que en el futuro optarán por nuevas alternativas.