Augusto Rolando y la Inteligencia Artificial en la gestión de la ciudad

Este martes por la mañana, el concejal Augusto Rolando lideró una jornada de formación en el Concejo Municipal de Rafaela, dirigida a empleados de planta permanente, miembros del Cuerpo Legislativo y del Departamento Ejecutivo. La actividad, enmarcada en el programa Arte y Ciencia, busca conectar el conocimiento contemporáneo con los retos de la gestión pública.

Bajo el título “Gobiernos locales inteligentes”, el encuentro se centró en el potencial de la inteligencia artificial (IA) para optimizar procesos administrativos y decisiones municipales. La jornada incluyó un análisis conceptual, así como ejemplos de programas y herramientas tecnológicas implementadas en otras ciudades que podrían adaptarse a Rafaela.

Uno de los puntos clave fue la necesidad de implementar experiencias piloto y de estructurar adecuadamente los datos municipales como base para cualquier estrategia tecnológica. También se presentaron aplicaciones cotidianas de la IA en áreas como la gestión del tránsito y los sistemas de atención al ciudadano.

Además, se abordaron las implicaciones éticas del uso de tecnologías, resaltando la importancia de cumplir con las leyes de protección de datos, establecer marcos normativos claros y gestionar la información de manera responsable, teniendo en cuenta los sesgos potenciales de los algoritmos.

Por último, se enfatizó que la capacitación continua del personal municipal es esencial para que Rafaela logre un modelo de gestión más ágil, eficiente y transparente, integrando tecnología sin perder el enfoque en el interés público.