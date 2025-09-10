Scaloni tras la derrota con Ecuador: ‘No siempre se gana, hay que seguir’

La Selección Argentina cerró las Eliminatorias Sudamericanas con una derrota 1-0 ante Ecuador en Guayaquil, un partido en el que no mostró su mejor desempeño. El director técnico Lionel Scaloni expresó su descontento con el resultado en una conferencia de prensa posterior al encuentro.

“Es difícil realizar un análisis porque el partido cambió tras la expulsión, aunque antes estábamos en dificultades. Ecuador hizo un buen partido y sigue siendo una gran selección”, afirmó Scaloni, quien se refirió específicamente a la expulsión de Nicolás Otamendi. “Es una pena por Ota. Sabíamos que este partido implicaba el riesgo de una expulsión, que lo dejaría fuera del primer partido del Mundial. A veces, te juega en contra no poder ir fuerte a la pelota”, lamentó.

El entrenador analizó el rendimiento del equipo y señaló: “Siempre decimos que el rival juega. Nosotros estamos acostumbrados a ganar, pero a veces no se da. Ecuador nos complicó. En el segundo tiempo, el equipo mostró otra actitud, lo cual es positivo. Hay que seguir adelante; no siempre se gana”.

En relación a la camiseta número 10, que llevó Franco Mastantuono en ausencia de Lionel Messi, Scaloni explicó: “Inicialmente iba a ser para Thiago Almada, pero al final no pudo participar. Franco entró bien, tiene personalidad y le gusta jugar con la pelota, aunque había pocos espacios”, concluyó sobre el futbolista del Real Madrid.