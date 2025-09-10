Argentina concluyó su camino en las Eliminatorias: cuándo vuelve a jugar y contra quién

La Selección Argentina enfrentó a Ecuador en su último partido de las Eliminatorias Sudamericanas, donde sufrió una inesperada derrota por 1-0 en Guayaquil. A pesar del revés, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se mantiene en la cima de la tabla con un total de 38 puntos.

Con el Mundial de 2026 aún a la distancia, los aficionados se preguntan sobre el futuro de la selección. Tras el duelo contra Ecuador, el plantel se dividirá y cada jugador regresará a su club.

La selección tomará un descanso prolongado y regresará a la acción el próximo 10 de octubre en un amistoso contra Venezuela, programado para las 21:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami. Tres días después, el 13 de octubre, se enfrentará a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

Estos encuentros forman parte de la preparación de la Albiceleste para el Mundial que se llevará a cabo en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.