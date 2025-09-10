El Gobierno reforzó la motosierra en agosto para sostener el superávit fiscal

El “ancla fiscal” para el Gobierno es el corazón del programa económico nacional y por ello, está dispuesto a llevar a cabo los recortes y ajustes que sean necesarios para mantenerlo, tomando como premisa la idea de que no se pueden subir impuestos.

En el caso de agosto, la recaudación tributaria cayó 2,4% en términos reales respecto de igual mes del año pasado, al sumar 15,3 billones, y frente a ello, el ministro de Economía, Luis Caputo, estaría reaccionando con mayor nivel de ajuste.

Un dato a tomar en cuenta como referencia es el de la Administración Pública Nacional (APN), que incluye el 90% del estado nacional menos las empresas públicas. Según datos de la Asociación Argentina del Presupuesto y la Administración Financiera Pública (ASAP) el mes pasado el gobierno central reaccionó a la caída de recursos con un ajuste real del 17,6% respecto de agosto de 2024.

En el octavo mes del año la APN autorizó gastos por casi $10,5 billones. Esa cifra corresponde al devengado, es decir, al momento en que se acepta y valida la factura del proveedor, lo que no implica necesariamente que se haya pagado.

Por su lado, la APN registra ingresos por otros $10,3 billones, lo que marcó una baja del 1,7% real respecto del año pasado. En este caso, la APN no suma como recaudación tributaria a los ingresos de la Seguridad Social.

En 2025, el Gobierno venía aflojando el gasto

En lo que va del año, la APN registra ingresos por $92,3 billones, con un incremento real del 14% mientras que el gasto suma $76 billones con una caída del 3%.

En agosto el gobierno habría comenzado a dar vuelta la dinámica que venía hasta el año. Había aflojado la “motosierra” y ahora tendrá que encenderla de nuevo.

Uno de los problemas que tendrá que enfrentar en lo que resta del año el equipo económico es el gasto agregado por el Congreso, que no estaba previsto para este año, como es el caso de la emergencia para discapacitados, cuyo veto no pudo sostener.

Algunos analistas privados empiezan ya a cuestionar la posibilidad de que se pueda alcanzar la meta de superávit de 1,6% del PBI, comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para este año. Es probable que se llegue a 1,3%, lo cual sería un resultado razonable dado el contexto de crisis que atraviesa el programa económico tras las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

