Hazaña en La Paz: Bolivia venció a Brasil y va al repechaje del Mundial 2026

La Selección de Bolivia logró el último boleto de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, aunque ahora deberá enfrentar un repechaje intercontinental. En un partido decisivo, Bolivia venció a Brasil 1-0 en el Estadio Municipal de El Alto, situado a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar.

El único gol del encuentro llegó tras una polémica decisión del árbitro chileno Cristian Garay, quien sancionó un penalti luego de consultar el VAR. Miguel Terceros ejecutó el tiro, anotando con un remate de zurda que se coló entre Alisson Becker y el palo derecho.

Para conseguir la clasificación, Bolivia no solo necesitaba la victoria sobre Brasil, sino también depender de la suerte en el duelo entre Venezuela y Colombia. Venezuela, que estuvo en ventaja hasta en dos ocasiones, sufrió una dura derrota por 6-3 en Maturín, lo que favoreció a la Verde.

Este triunfo marca la sexta victoria de Bolivia ante Brasil en 34 enfrentamientos, todas en territorio boliviano.

Detalles del Repechaje Intercontinental al Mundial 2026

Bolivia competirá en un nuevo Repechaje Intercontinental, un torneo que incluye seis selecciones que lucharán por dos plazas para la Copa del Mundo. Hasta el momento, Bolivia y Nueva Caledonia, de Oceanía, son los equipos clasificados.

El formato establece que habrá dos cupos para CONCACAF, uno para África y otro para Asia. Las selecciones se clasificarán según el Ranking FIFA; las dos mejor posicionadas avanzarán directamente a la final, mientras que las otras cuatro jugarán unas semifinales.

Los partidos se celebrarán en Estados Unidos durante la Fecha FIFA de marzo de 2026.