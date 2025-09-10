España le robó la cima del Ranking FIFA a Argentina

La Selección Argentina concluyó su paso por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas con una derrota de 1 a 0 ante Ecuador, gracias a un penal convertido por Enner Valencia en el Estadio Monumental de Guayaquil. A pesar del revés, el equipo argentino se mantuvo en la primera posición de la tabla, asegurando así su clasificación a la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, esta derrota impactará en el Ranking FIFA. Las recientes victorias de España (3-0 a Bulgaria y 6-0 a Turquía) y Francia (2-0 a Ucrania y 2-1 a Islandia) en las Eliminatorias de la UEFA provocarán que Argentina pierda la cima, situándose en el tercer lugar, después de haberlo ocupado durante dos años y cinco meses.

Con este cambio, Argentina se posicionará en el quinto lugar entre los equipos con más tiempo en la primera posición del ranking, a solo cuatro meses de igualar el récord de España, que fue líder desde septiembre de 2011 hasta junio de 2014.

En el Ranking FIFA, Bélgica y Brasil lideran el podio. Bélgica estuvo primero durante tres años y cuatro meses entre octubre de 2018 y febrero de 2022, mientras que Brasil detenta el récord máximo con 6 años y 8 meses desde julio de 1994 hasta abril de 2001, y una segunda marca de cuatro años y 7 meses de junio de 2002 a enero de 2007.

Con el primer puesto ya fuera de alcance, Argentina enfrentará en amistosos a Venezuela, Puerto Rico, Angola y un cuarto rival en India en octubre y noviembre, mientras que las selecciones europeas continuarán en sus Eliminatorias.

La FIFA otorga 25 puntos por victoria en partidos de clasificación y 10 en amistosos. Por lo tanto, España y Francia tienen la posibilidad de sumar hasta 100 puntos antes de finalizar 2025, mientras que Argentina podría alcanzar un máximo de 40.

Así quedará el Ranking FIFA tras la fecha de septiembre: