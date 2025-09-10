Las duras críticas de los diarios españoles a Franco Mastantuono

La prensa española criticó el rendimiento de Franco Mastantuono en su tercer partido con la Selección argentina, en el que ingresó como suplente en el minuto 17 del segundo tiempo durante el encuentro ante Ecuador. A pesar de mostrarse activo, el delantero de 18 años no logró destacar.

El diario Marca calificó su actuación como “su partido más gris”, señalando que no fue efectivo con el balón a pesar de su disposición. Por su parte, el diario AS enfatizó que la Selección argentina aún no está lista para competir sin Lionel Messi, afirmando que “Mastantuono y Julián no pueden sin Messi” y que ninguno de los delanteros logró marcar la diferencia ante la firme defensa ecuatoriana.

En contraste, Mundo Deportivo fue más comprensivo, destacando la personalidad del joven jugador y su disposición para recibir el balón, aunque no pudo generar acciones peligrosas.

Este partido fue especial para Mastantuono, ya que se convirtió en el futbolista más joven en llevar el número 10 en la Selección argentina, superando a la leyenda Diego Maradona.