El presidente de San Lorenzo, en la mira judicial: fue citado a declarar por coimas

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 27 ha citado al presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, para prestar declaración indagatoria en una causa que investiga el cobro de presuntas coimas para fichar a un futbolista en las divisiones inferiores del club. La audiencia virtual está programada para el próximo jueves a las 11:00 horas.

La investigación se inició tras una denuncia del dirigente César Francis, y está caratulada como "defraudación por administración fraudulenta". Sin embargo, el abogado de Moretti, Gastón Marano, ha solicitado la nulidad de la citación, argumentando que el presidente también es investigado por el mismo hecho en la justicia de la Ciudad, lo que podría violar su derecho a una defensa legítima.

El caso se originó en mayo de este año, cuando se difundió un video en una cámara oculta donde Moretti aparece recibiendo dinero de la madre de un juvenil, con la intención de fichar a su hijo en las inferiores del club. La grabación, emitida por Canal 9, muestra al dirigente recibiendo un fajo de dólares, lo que llevó a la denuncia por presunto cobro de coimas.

Moretti, abogado de profesión, ha defendido la legalidad de la transacción, sosteniendo que se trató de un pago voluntario de la madre, María José Scottini, quien también ha respaldado su declaración ante la justicia. Actualmente, Moretti enfrenta dos investigaciones: una en el fuero nacional y otra en el porteño. Luego de un período de licencia debido al escándalo, ha retomado sus funciones ante la falta de avances en las indagaciones.