"Acciones argentinas en Wall Street suben tras apoyo del FMI al plan de Milei"

El respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI) al plan económico del Gobierno argentino impulsó un aumento cercano al 2% en las acciones argentinas que cotizan en Wall Street. En tanto, el dólar oficial abrió a $1,425 para la venta en el Banco Nación.

Julie Kozack, portavoz del FMI, anunció este martes el apoyo del organismo al plan del presidente Javier Milei, quien reafirmó su enfoque político y económico.

Los mercados mantienen su atención en el comportamiento del dólar, en medio de la nueva licitación de deuda programada para este miércoles, que incluye vencimientos por aproximadamente $7,2 billones.