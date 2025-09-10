Entre lágrimas, Cris Morena hizo un pedido especial en su regreso luego de la muerte de Mila

Cris Morena hizo su primera aparición pública tras la trágica muerte de su nieta Mila Yankelevich durante un concierto de Erreway la semana pasada. En una transmisión del programa "Otro Mundo", la productora reflejó su experiencia regresando a los escenarios después de esta profunda pérdida.

“Quería estar presente para los chicos de Erreway. La decisión fue complicada, no solo por lo emocional, sino por enfrentar un estadio lleno de recuerdos, ya que en febrero estuvimos allí. Lo que me ocurrió este año es sorprendente.

Pasaron como siete años, pero también parece que han pasado mil”, comentó Morena sobre su regreso.

Acerca de su reencuentro con el público, expresó: “Fue muy emotivo. Era la primera vez que aparecía en público después de lo que sucedió con Mila, y eso lo hizo especialmente difícil”.

Morena también solicitó a los medios no centrarse en su dolor: “Les pedí que no estaba dispuesta a hablar de nada que no fuera la rebeldía, que considero un buen motivo para vivir. La rebeldía es un acto de vida, un rechazo a lo que el mundo impone. Quiero seguir adelante con mis proyectos”.

A pesar del dolor, la inspiración ha resurgido. Morena, quien vivió una experiencia similar tras la pérdida de su hija Romina, compartió: “La tristeza se ha transformado en proyectos. En la última semana, cuando debería haber sido muy triste, me he sentido energizada. Tengo muchos planes para 'Otro Mundo' y nuevas iniciativas que son muy importantes”.