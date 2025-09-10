"Úrsula Corberó anuncia su embarazo y desata la alegría de sus seguidores"

Úrsula Corberó ha anunciado su embarazo con una publicación en Instagram donde muestra su pancita y confirma la noticia. “Esto no es IA”, escribió la actriz de La Casa de Papel, acompañada de emojis de emoción y un corazón, y etiquetó a su pareja, el actor Chino Darín.

En la imagen, Corberó posa en un sillón blanco vistiendo un camisón de maternidad que resalta su embarazo. La prenda, decorada con un lazo rosa, ha generado especulaciones sobre el sexo del bebé.

La noticia ha causado gran revuelo entre sus seguidores. Comentarios como “Se viene el bebé más hermoso del mundo” y “Qué hijo va a salir de esos seres humanos” inundaron la publicación, reflejando la alegría de los fans.

En las últimas semanas, ambos actores se habían mantenido alejados de las redes sociales. Corberó compartió fotos hace 16 semanas con el mensaje enigmático “Han pasado cosas”, junto a un emoji de huracán.

Tras el anuncio, Chino Darín reposteo la imagen de su pareja, expresando su felicidad con el mensaje “Esto”, acompañado de emojis de corazones y una cara enamorada.