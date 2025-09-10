Drones para asistir en paros cardíacos: una innovadora propuesta de la universidad de Warwick

Investigadores de la Universidad de Warwick han propuesto el uso de drones equipados con desfibriladores para asistir a personas que sufren paros cardíacos. Esta solución tecnológica podría duplicar las probabilidades de supervivencia, dado que la atención temprana es crucial en estas situaciones.

El equipo de Warwick ha colaborado con el Servicio de Ambulancias de Gales y la empresa especializada en drones SkyBound para evaluar la viabilidad de los desfibriladores externos automáticos (DEA), que pueden ser operados incluso por personas sin formación médica.

El doctor Christopher Smith, parte del equipo de investigación, destacó que, aunque los servicios de ambulancia se movilizan rápidamente, en ocasiones es difícil llegar al paciente de manera expedita. "Los DEA pueden ser utilizados antes de que llegue la ambulancia, pero esto raramente sucede. Por eso, desarrollamos un sistema de drones para entregar desfibriladores, lo que podría ayudar a salvar vidas", explicó.

La propuesta fue probada en simulacros realizados en una zona rural de difícil acceso, durante llamadas a un servicio análogo al 911. En esta prueba, participaron 11 personas y se evaluó la comunicación en tiempo real entre el piloto del dron, el personal de emergencia y un transeúnte cercano al maniquí de RCP utilizado en la simulación.

Los resultados fueron alentadores: desde la llamada de emergencia hasta el despegue del dron, solo transcurrieron 2,18 minutos. El dron voló de manera autónoma y mantuvo buenas conexiones con el servicio de ambulancias. Los participantes mostraron una reacción positiva ante la entrega del DEA a través del dron.

No obstante, se identificaron retrasos una vez que el dispositivo llegó al lugar del incidente. Los transeúntes tuvieron dificultades para utilizar el DEA, lo que pone de manifiesto la necesidad de campañas para difundir conocimientos sobre reanimación.

A pesar de estos retos, los investigadores son optimistas. "Estamos en condiciones de implementar este sistema para emergencias reales en toda el Reino Unido", concluyó Smith.