Úrsula Corberó anunció que está embarazada del Chino Darín

Úrsula Corberó anunció su embarazo con una foto en la que muestra su pancita, acompañada del mensaje "Esto no es IA", en su cuenta de Instagram. La actriz, conocida por su papel en La casa de papel, etiquetó a su pareja, el actor Chino Darín, y expresó su emoción con un emoji de lágrimas y un corazón.

En la imagen, Corberó posa desde un sillón blanco, vistiendo un camisón de maternidad que destaca su prominente barriga. La prenda, decorada con un lazo rosa, ha alimentado especulaciones sobre el posible sexo del bebé.

La noticia ha desatado una ola de alegría entre sus seguidores, quienes no han escatimado en felicitaciones y comentarios positivos. Algunos usuarios destacaron la belleza del nuevo integrante de la familia con frases como "Se viene el bebé más hermoso del mundo" y "Qué hijo va a salir de esos seres humanos por Dios".

Recientemente, tanto Corberó como Darín se habían mantenido alejados de las redes sociales. La última publicación de la actriz, hace 16 semanas, incluía varias fotos y el mensaje "Han pasado cosas", acompañado de un emoticono de huracán.