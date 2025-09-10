Detienen a empleada doméstica en Misiones por robo de identidad

Una empleada doméstica fue arrestada en Misiones tras ser acusada de robar la identidad de su jefa para obtener préstamos a su nombre.

El incidente fue reportado el 29 de agosto por María, de 74 años, quien descubrió movimientos irregulares en su cuenta bancaria. Tras revisar sus estados financieros, detectó que se habían solicitado créditos por más de $1.000.000 en el Banco Nación sin su consentimiento.

María sospechó que la responsable podría ser su exempleada, con quien había terminado la relación laboral recientemente. Después de presentar una denuncia ante la Policía de Misiones, se inició una investigación judicial.

Los investigadores determinaron que la sospechosa, identificada como D.E., utilizó la información personal de María para gestionar préstamos por un total de $1.168.200.

La policía realizó un operativo, autorizado por el Juzgado de Instrucción Cinco de Alem, el último jueves a las 19:30 en una vivienda del barrio Santa Rita de San Javier. En el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares y el documento de identidad de la víctima, así como otros elementos relevantes para la investigación.

D.E. ha sido notificada formalmente de la causa en su contra y, aunque permanece en libertad, no podrá abandonar la jurisdicción hasta que se aclare su participación en el caso.