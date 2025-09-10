Chechu Bonelli habló de su separación de Cvitanich

Chechu Bonelli habló de su separación de CvitanichESPECTÁCULO Julia VOSCO
Chechu Bonelli rompió el silencio sobre su separación de Darío Cvitanich, quien recientemente confirmó su relación con Ivana Figueiras. A pesar de haber evitado hablar del tema anteriormente, la periodista compartió algunos detalles a través de mensajes con Paula Varela, de Intrusos (América).
“Solo te voy a decir esto: sigo optando por el silencio por mis hijas y no voy a hablar hasta que pase un tiempo”, manifestó Bonelli.
En la misma conversación, Varela reveló que Bonelli le explicó que Cvitanich dejó su hogar el 18 de abril y se trasladó a un departamento de ella, a pedido de la periodista.
