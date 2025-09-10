Chechu Bonelli habló de su separación de Cvitanich

Chechu Bonelli rompió el silencio sobre su separación de Darío Cvitanich, quien recientemente confirmó su relación con Ivana Figueiras. A pesar de haber evitado hablar del tema anteriormente, la periodista compartió algunos detalles a través de mensajes con Paula Varela, de Intrusos (América).

“Solo te voy a decir esto: sigo optando por el silencio por mis hijas y no voy a hablar hasta que pase un tiempo”, manifestó Bonelli.

En la misma conversación, Varela reveló que Bonelli le explicó que Cvitanich dejó su hogar el 18 de abril y se trasladó a un departamento de ella, a pedido de la periodista.