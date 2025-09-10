"Polonia investiga restos de misil y drones en violaciones aéreas históricas desde Bielorrusia"

Polonia investiga restos de un misil que podrían ser de fabricación polaca, utilizado para derribar drones. El primer hallazgo tuvo lugar a las 05:30 GMT en Mniszków, al este del país, seguido de otros descubrimientos en diversas regiones, incluyendo un dron en la provincia de Lódz, a más de 300 kilómetros de la frontera bielorrusa.

El primer ministro Donald Tusk informó en el Parlamento que, durante la madrugada, Polonia registró 19 incursiones aéreas, destacando que, por primera vez desde el inicio del conflicto en Ucrania, los drones provenían de Bielorrusia. Tusk detalló que las detecciones ocurrieron entre las 23:30 hora local del martes y las 06:30 de hoy.

Para contrarrestar la amenaza, Polonia movilizó cazas F-35, F-16, y helicópteros MI-24, MI-17 y Black Hawk, en coordinación con aviones militares de los Países Bajos e Italia bajo el mando de la OTAN. Aunque no se reportaron víctimas, una vivienda sufrió daños y un vehículo fue afectado, según la portavoz del ministerio del Interior.

Las autoridades polacas continúan la búsqueda de más restos de drones derribados, instando a la ciudadanía a informar sobre cualquier objeto extraño que encuentren.

En respuesta a estas “violaciones sin precedentes” de su espacio aéreo, Polonia ha invocado el Artículo 4 de la OTAN, solicitando consultas urgentes con sus aliados. Tusk y el presidente Karol Nawrocki tomaron esta decisión para preparar una respuesta conjunta.

Aunque Tusk consideró que la situación es “más cercana a un conflicto abierto que nunca desde la Segunda Guerra Mundial”, subrayó que no hay indicios de que Polonia esté en guerra. El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas declaró que la seguridad se ha estabilizado y los cuatro aeropuertos previamente cerrados están funcionando nuevamente.