El gesto de Colapinto con Zaira Nara que despertó rumores en las redes

Franco Colapinto ha vuelto a ser el centro de atención, aunque esta vez no por su desempeño en la pista. En redes sociales, el piloto de Fórmula 1 interactuó con Zaira Nara, lo que desató rumores sobre un posible interés romántico.

La especialista en el mundo del entretenimiento, Juariu, compartió en sus historias de Instagram una captura donde Colapinto le dio 'Me gusta' a una publicación de Zaira, quien recientemente celebró su cumpleaños. “El like de Franco en la publicación de Zaira bailando en su cumple”, detalló la periodista, mostrando un video de la modelo en una fiesta temática estilo vaquera.

Juariu destacó que esta interacción resulta significativa, considerando que ambos están solteros. "Colapinto busca, Zaira soltera", comentó, haciendo referencia a relaciones pasadas de la modelo, como la que tuvo con La China Suárez, quien se tatuó el número "43", el mismo que utiliza Colapinto en sus carreras.

Finalmente, Juariu se refirió de manera irónica al 'Wandagate', sugiriendo que quienes se involucran en estos dramas suelen quedar atrapados.