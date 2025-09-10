"Aumentan las recompensas por información sobre delincuentes más buscados en Santa Fe"

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, liderado por Pablo Cococcioni, ha aumentado las recompensas por información que lleve a la captura de cinco de los delincuentes más buscados por la Justicia provincial y nacional. Las nuevas disposiciones fueron publicadas en el Boletín Oficial el 9 de septiembre y revisan los montos establecidos en el Plan de Altas Recompensas.

Las recompensas ahora varían entre $5.000.000 y $10.000.000, dependiendo de la peligrosidad de cada fugitivo. A continuación, se detallan los nuevos montos específicos:

Vicente Matías Pignata : La recompensa por información sobre este narcotraficante, buscado desde 2017, se incrementa de $35.000.000 a $40.000.000. Pignata es considerado líder de una organización criminal y está a cargo del Juzgado Federal N°2 de Santa Fe.

Brian Walter y Waldo Alexis Bilbao : Las recompensas por datos que conduzcan a su captura aumentan a $50.000.000 cada una. Ambos están imputados por narcotráfico y poseen pedido de captura internacional, siendo identificados como líderes de una organización criminal transnacional.

Fernando Sebastián Vázquez : La recompensa se actualiza de $25.000.000 a $30.000.000 por información que ayude a su detención. Vázquez es buscado por narcotráfico y homicidio calificado, con causas en curso en la Fiscalía.

Matías Ignacio Gazzani: Se eleva la recompensa de $60.000.000 a $70.000.000 por datos que lleven a su captura. Gazzani es señalado como el líder de la “Banda de los Menores” y está involucrado en narcotráfico y asociación ilícita.

Los datos se pueden proporcionar en las Fiscalías provinciales y federales. Los pagos serán efectuados tras un informe del Ministerio Público de la Acusación y la Dirección Provincial de Protección de Testigos, que evaluarán la relevancia de la información. En caso de que haya varios informantes, la recompensa se dividirá según la utilidad de los datos aportados.